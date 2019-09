“Ele reflete sobre os sonhos pessoais, políticos e utópicos e a misteriosa realidade da própria vida”, acrescenta o ilb, dando conta de que o autor, que escreve em português, estará na quinta-feira no espaço “silent green Kulturquartier”, inserido na secção “Literaturas do Mundo”.

Do autor, foi lançado na semana passada em Portugal o livro "O Terrorista Elegante e Outras Histórias", que reúne três novelas escritas em parceria com o moçambicano Mia Couto.

O discurso de abertura do festival está a cargo de Petina Gappah, do Zimbabué. A escritora e advogada publicou recentemente “Out of Darkness, Shining Light”, um romance ambientado no século XIX, que conta a história de como o corpo do investigador escocês David Livingstone é transportado pelos seus companheiros, do interior de África para a costa leste.

Também do programa do primeiro dia faz parte o escritor austríaco Raoul Schrott, que vai apresentar a mais recente obra “Eine Geschichte des Windes” ("Uma história do vento").

A edição mais recente do ilb contou com o ilustrador e escritor português Fracisco Sousa Lobo, que participou num painel sobre Novela Gráfica. Entre os convidados de anos anteriores estiveram também Isabel Allende, David Grossman, Robert Menasse, Yasmnina Reza e Mário Vargas Llosa, entre outros.

As iniciativas do Festival Internacional de Literatura de Berlim concentram-se, este ano, nos espaços Hebbel am Ufer (HAU1+2) e na recém-inaugurada James-Simon-Galerie, já que a Haus der Berliner Festspiele, que recebe habitualmente o evento, está em obras.

Durante onze dias, o ilb divide-se em várias secções: Literaturas do Mundo, Reflexões, Literatura Internacional, Infantil e Juvenil, Memória, Ciências e as Humanidades, Especiais e História.