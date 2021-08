Ivanohe Spalluto, conhecido nas redes sociais com o pai de Jasper, soma milhares de seguidores nas redes sociais - no TikTok, o jovem é acompanhado diariamente por mais de 2,9 milhões de pessoas; no Instagram, a sua conta soma mais de 358 mil seguidores.

Para as redes sociais, o jovem de 23 anos grava com o seu filho de três anos pequenos duetos que têm derretido os seguidores. Nas últimas semanas, a 'dupla' decidiu interpretar temas dos Måneskin, banda italiana que venceu o Festival Eurovisão da Canção.

No Instagram, Jasper e o seu pai cantam "Beggin'", tema de 1967 popularizado pela banda Four Seasons e que voltou aos tops mundiais graças aos Måneskin, e "I Wanna Be Your Slave", uma das canções de maior sucesso do grupo nos serviços de streaming.

Veja os vídeos: