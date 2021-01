Miguel Carmona reuniu em menos de três minutos nove das canções portuguesas que marcaram 2020. No vídeo publicado no Instagram, o jovem recorda temas como "Não Me Importo", de Carolina Deslandes, "Fica", de Domingues, ou "Perto de Mim", de Syro.

O vídeo conta ainda com canções de Fernando Daniel, Diogo Piçarra, Tiago Bettencourt, Bárbara Tinoco, Murta e Richie Campbell.

No Instagram, o vídeo de Miguel Carmona soma mais de 108 mil visualizações.

Veja o vídeo: