Julianne Moore escolheu Portugal para passar as suas férias. Nas redes sociais, a atriz norte-americana revelou que está no Alentejo com o seu marido, o realizador Bartholomew Freundlich.

O casal está hospedado na Casa M, em Melides, construída pelo designer belga Vincent Van Duysen, de quem Julianne Moore é amiga.

"Há tanto tempo que não nos víamos. Que dia maravilhoso na Casa M", escreveu a atriz na sua conta no Instagram, partilhando algumas fotografias das suas férias em Melides.

Na quinta-feira, dia 19 de agosto, a atriz jantou também no restaurante Estrela da Bica, no centro de Lisboa. Nas redes sociais, o estabelecimento partilhou uma fotografia da visita da norte-americana.