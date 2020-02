Justin Bieber esteve à conversa com Zane Lowe e revelou que quer proteger Billie Eilish. Para o canadiano, "não foi fácil ser tão novo, fazer parte da indústria e não saber para onde se virar".

"Toda a gente dizia que me adorava e num segundo virava-me as costas. (...) É difícil. Quero que ela saiba que pode contar comigo, mas que não forçarei nenhuma relação com ela. Tem de ser natural. Se ela precisar de mim, estarei cá para ela", frisou o cantor em entrevista à Apple Music.

"Só quero protegê-la. Não quero que ela enlouqueça. Não quero que ela passe por nada daquilo que passei. Não desejo isso a ninguém", disse Justin Bieber, em lágrimas.

Veja aqui a entrevista.