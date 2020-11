Era um dos regressos mais aguardados e chegou sem aviso prévio. Valete revelou esta sexta-feira, dia 20 de novembro, cinco novos temas originais. As canções rapidamente conquistaram as redes sociais e o nome do músico chegou ao topo do ranking dos temas mais comentados no Twitter em Portugal.

"Olimpo" (com a participação de Phoenix RDC e Virgul), "Viaja" (com a participação de Lila e Phoenix RDC), "Indústria dos Sonhos", "Rua do Poço dos Negros" e Ilha de Honshu" (com a participação de X-Tense) são as novas canções editadas pelo artista e foram criadas durante "um período de confinamento auto-imposto.

"Considerado um dos mais reputados MCs em Portugal, estatuto reforçado não só pelos lançamentos em nome próprio como pelas inúmeras colaborações com outros artistas, Valete regressa mantendo a sua matriz, de um rapper social, progressista e intimamente ligado aos valores fundadores da Cultura Hip-Hop", frisa a Sony Music Portugal.

Em texto, o músico explicou com nasceram os cinco novos temas. "Foram cinco as semanas em que estive confinado entre os meses de junho e julho. Um confinamento auto-imposto depois do confinamento nacional. Tinha um negócio no mercado do airbnb que faliu, fiquei sem concertos e vi muita gente à minha volta desesperada, no meio da guerra pandémica e com a brusca quebra de rendimentos", recorda em comunicado.

"Essas semanas também coincidiram com o pós-morte de George Floyd e todos os protestos e debates que foram gerados em torno do acontecimento. Deu para sentir de tudo nesse período. Medo, revolta, impotência, mas também calma e esperança resultantes de longos momentos de reflexão", acrescenta.

No texto, Valete frisa que "quis pôr todas essas sensações nos cinco temas" que criou durante cinco semanas. "Nunca tinha criado dessa forma. Cada tema reflecte exactamente o que estava a sentir em cada momento. Amei a experiência, amei o resultado, e apesar de alguma esquizofrenia lírica também me senti multidimensional e mais abrangente", remata.

Nas redes sociais, "Rua do Poço dos Negros" é um dos temas mais comentados pelos seguidores do artista. "Tutorial de racismo estrutural/ Diz-me, quantos George Floyds já tivemos em Portugal?/ PSP é como a jihad no Cairo/ Têm mais cadastro que qualquer bairro (...) Kanye não mano, é Rakim/ Beyoncé não, eu quero Joacine/ Pan-Africano ao máximo/ Dom José foi pior que Stalin", canta Valete.

Conheça as cinco canções:

Olimpo (veja aqui o vídeo)

Letra: Valete, Phoenix RDC, Nach

Música: DJ Link

Instrumentistas: M e CharlieBeats

Produção: DJ Link

Mistura: CharlieBeats

Masterização: Chris Athens

Estúdio: Horizontal

Realizador: D RO

Produtor Vídeo: D RO

Viaja (veja aqui o vídeo)

Letra: Valete, Phoenix RDC

Música: CharlieBeats, Valete

Instrumentistas: CharlieBeats

Produção: CharlieBeats, Valete

Mistura: CharlieBeats

Masterização: Chris Athens

Estúdio: Horizontal

Realizador: 93 Studios

Produtor Vídeo:93 Studios

Indústria dos Sonhos (veja aqui o vídeo)

Letra: Valete

Música: CharlieBeats, Valete

Instrumentistas: CharlieBeats

Produção: CharlieBeats, Valete

Mistura: CharlieBeats

Masterização: Chris Athens

Estúdio: Horizontal

Realizador: 93 Studios

Produtor Vídeo:93 Studios

Rua do Poço dos Negros (veja aqui o vídeo) https://youtu.be/xjuXR9cQnEY

Letra: Valete

Música: CharlieBeats, Valete

Instrumentistas: CharlieBeats

Produção: CharlieBeats, Valete

Mistura: CharlieBeats

Masterização: Chris Athens

Estúdio: Horizontal

Realizador: 93 Studios

Produtor Vídeo:93 Studios

Ilha de Honshu (veja aqui o vídeo)

Letra: Valete, X-Tense

Música: Andrezzo

Instrumentistas: X-Tense e Charliebeats

Produção: Andrezzo

Mistura: CharlieBeats

Masterização: Chris Athens

Estúdio: Horizontal

Realizador: 93 Studios

Produtor Vídeo:93 Studios