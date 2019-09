"Cause and Effect", o novo álbum dos Keane, vai ser apresentado em Portugal em dois concertos no início do próximo ano. A banda britânica atuará a 25 e 26 de janeiro no Coliseu do Porto Ageas e no Campo Pequeno, em Lisboa, respetivamente, anunciou a promotora esta segunda-feira.

"Cause and Effect" é o successor de "Strangeland", editado em 2012, que incluí os singles "Disconnected" e "Silenced by the Night".

Este verão, o grupo atuou no festival MEO Marés Vivas, em Gaia.

Os bilhetes para ambos os espetáculos serão colocados à venda nos locais habituais a partir de 4 de outubro. Os preços vão dos 22 euros aos 114 euros.