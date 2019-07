Nenhuma das outras acusações, tanto nos Estados Unidos como em Londres, levou a um processo penal.

No caso de Massachusetts, o smartphone da suposta vítima era chave de todo o processo: o jovem o utilizou para gravar a suposta agressão e para comentar com a namorada e um grupo de amigos o ocorrido. Mas o telefone, que a defesa queria examinar, desapareceu.

Um polícia afirma tê-lo entregue à família da alegada vítima, mas admite não ter pedido um recibo. Por seu lado, a família diz que não o recuperou.

O advogado Alan Jackson, que representa Kevin Spacey, insinuou que foram apagados textos nos quais a alegada vítima - fã do ator - revelaria ter consentido com o toque.

Consultado sobre o que fez com o telefone e as mensagens na audiência de 8 de julho, o jovem garantiu que não apagou nada, mas quando foi advertido de que qualquer manipulação do telefone poderia significar um processo contra ele, a suposta vítima recorreu à Quinta Emenda da Constituição, que lhe permite manter silêncio para não se incriminar.

O ator de 59 anos, cuja carreira ficou destruída após as primeiras acusações de agressão sexual contra vários homens, realizadas em novembro de 2017, não compareceu à audiência do início do mês na ilha de Nantucket, em Massachusetts.

A mãe do jovem, a apresentadora de televisão Heather Unruh, admitiu ter apagado algumas imagens do telefone que poderiam envergonhar o seu filho antes de o entregar à polícia, mas garantiu não ter alterado nada ligado à suposta agressão.

Vencedor de dois Óscares por "Os Suspeitos" (1995) e "Beleza Americana" (1999), considerado um dos melhores artistas de sua geração, a carreira de Kevin Spacey desmoronou-se após inúmeras acusações de agressão sexual.

Após as revelações, Spacey foi despedido do elenco de "House of Cards", série na qual era protagonista, e o cineasta Ridley Scott eliminou todas as suas cenas no filme "Todo o dinheiro no mundo" (2017), tendo sido substituído por Christopher Plummer.