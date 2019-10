De acordo com a promotora Live Experiences, a segunda edição do ID No Limits, festival dedicado às músicas eletrónica e urbana está marcada para 3 e 4 de abril.

“O foco continua a incidir sobre a atualidade da música eletrónica e urbana, assim como a ligação às artes e tendências contemporâneas. O código do festival foi revelado em 2019 e no próximo ano a matriz é reforçada e atualizada no que à música contemporânea diz respeito”, refere a promotora num comunicado no qual anuncia também os primeiros artistas do cartaz: Rejjie Snow, Kindness, Ezra Collective, Moses Boyd e Coucou Chloe.

Os passes de dois dias começam a ser vendidos com um preço de 25 euros, que vai aumentando à medida que se aproximam as datas do festival. O preço máximo, a partir de 3 de abril, é de 55 euros. Os bilhetes de um dia custam 40 euros.