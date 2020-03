Descrito numa nota enviada à Lusa como um “trabalho de eletrónica pop negra e exótica” e gravado entre o Porto, Nova Iorque, Hamburgo e Tóquio, o disco vai ser apresentado em concertos pela Ásia, Europa e Estados Unidos, sendo a primeira atuação em Portugal no dia 26 de setembro, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

No final de fevereiro, foi anunciado que os :papercutz cancelaram uma série de concertos na China, por causa da epidemia do novo coronavírus Covid-19, mas mantinham a digressão prevista para este mês no Japão.

Os :papercutz são um projeto do músico e produtor portuense Bruno Miguel que se deu a conhecer em 2005 com a participação numa compilação de novos talentos da FNAC.

Desde o começo que :papercutz estiveram focados sobretudo no mercado internacional, tendo o primeiro álbum, "Lylac", saído em 2009 pela editora canadiana Apegenine Recordings.