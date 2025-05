Liam O'Hanna (Liam Óg Ó hAnnaidh), membro do grupo de rap da Irlanda do Norte Kneecap, foi indiciado por terrorismo, por ter exibido uma bandeira do Hezbollah durante um concerto em Londres, em novembro, anunciou na quarta-feira a polícia da cidade.

"O cantor agitou uma bandeira de uma forma ou em circunstâncias que levantaram uma suspeita razoável de que seja simpatizante de uma organização proibida, mais precisamente o Hezbollah", um crime previsto na lei sobre terrorismo do ano 2000, informou a polícia.

O movimento libanês pró-Irão é considerado um grupo terrorista no Reino Unido. O'Hanna, de 27 anos, conhecido pelo nome artístico Mo Chara, deverá comparecer a 18 de junho num tribunal de Londres.

Originário de Belfast, o trio é conhecido pela sua postura pró-Palestina e tem sido criticado desde que acusou Israel de "genocídio contra o povo palestiniano" no palco do festival Coachella. Desde então, vídeos dos seus concertos circulam nas redes sociais.

A polícia antiterrorismo anunciou no início do mês que investiga várias vídeos. Já os rappers afirmaram que nunca apoiaram o Hamas nem o Hezbollah.

"Condenamos todos os ataques contra civis", publicaram em redes sociais.

Nas últimas semanas, o grupo foi excluído de um festival na Inglaterra e teve vários concertos cancelados na Alemanha.

O grupo de rap esteve no centro de um filme, "Kneecap – O Trio de Belfast", lançado no ano passado com grande aclamação e já a 3 de abril deste ano em Portugal, onde o trio se interpretou a si mesmo.

"Existem 80.000 falantes nativos de irlandês na Irlanda. Seis mil vivem no Norte da Irlanda. Três deles formaram um grupo de rap chamado Kneecap. Esta é a história verídica de como este trio anárquico de Belfast se tornou a improvável figura de proa de uma revolução civil de direitos para salvar a sua língua materna. Na Belfast pós-problemas, surge o turbulento trio de rap Kneecap a preparar palco para o irlandês, o renascimento da língua irlandesa contra todo o sistema. O autoproclamado 'escória de vida inferior' Liam Óg e Naoise, juntamente com o professor JJ, tornaram-se um símbolo político e a voz desafiadora e inquieta da Irlanda. Enquanto lutam para deixar a sua marca no mundo, as pressões familiares e de relacionamentos ameaçam-nos e tentam bloquear a concretização dos seus sonhos, o trio cria uma narrativa que transcende a música", resumia a sinopse.

