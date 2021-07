A organização anunciou hoje que também Darktribe, Moonshade, Basalto, Jardim Letal, Vëlla, Grindead e Sonneillon BM farão parte do alinhamento do próximo ano.

Em maio, a organização tinha confirmado o adiamento para 2022, "devido a dificuldades logísticas criadas pela questão pandémica".

Como parte do programa camarário "Anima-te", o festival vai levar ao Parque da Devesa, naquele concelho, The Godiva, Downfall of Manking, Vëlla e Lhabya, nos dias 31 de julho e 1 de agosto.