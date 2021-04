"If you don't sleep, tomorrow will still be yesterday". É esta a mensagem do primeiro single a solo de Gabe, lançado esta semana.

Escrito pelo cantor e produzido pela DJ Von Di, "Insomnia" é um R&B envolvente e cantado em inglês sobre deixar os pensamentos de lado e aproveitar o que há de bom na vida.

Em conversa com o SAPO Mag, Gabe revelou: "é uma música que me representa a mim e a minha identidade". Identidade essa que refere estar "em constante descoberta" e que tenta transmitir através do seu trabalho.

"A cada dia vou encontrando o meu lugar e conhecendo-me melhor e isso vai sempre refletir-se na minha arte", acrecentou.

Gabe, nome artistico de Gabriel Silva, canta desde os seus 16 anos, foi back-vocal de Virgul e de Anselmo Ralph, e mais recentemente participou no programa "The Voice", na RTP, o que considera ter sido um cartão de apresentação para o mundo e para toda a gente que o ouviu.

Considera-se um artista contemporâneo, sem medo de sair da sua zona de conforto. Cresceu a ouvir música gospel e Bossa Nova em casa mas foi no R&B e no Pop que se encontrou. Beyoncé, SZA, The Weekend e Frank Ocean são algumas das suas referências musicais.

Gabe ainda não tem planos de lançamento de um primeiro álbum. No entanto, conta lançar uma nova música ainda este ano. Para já, o seu objetivo é continuar a fazer música com significado.

"Insomnia" pode ser ouvido em todas as plataformas digitais e redes sociais, onde o cantor deu recentemente um concerto intimista para o lançamento oficial do single.