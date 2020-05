Antes do lançamento do novo álbum, Lady Gaga quer que os fãs entrem no seu novo universo. Para isso, a cantora partilhou no Spotify uma playlist criada por si e pelo produtor BloodPop para ajudar os "fãs a dançar".

"Olá, eu sou a Lady Gaga e sejam bem vindos a 'Chromatica'", diz Lady Gaga no vídeo de abertura da playlist no serviço de streaming de música.

A lista de reprodução abre com "Rain On Me", single de Lady Gaga com Ariana Grande, "Cassius 1999", da dupla Cassius, e "Feel The Vibe", de Axwell. "Touch Me", tema de 2001 do músico e produtor português Rui da Silva e que conta com participação da cantora inglesa Cassandra, também está em destaque na playlist da cantora norte-americana.

No ano de lançamento, o single de Rui da Silva conquistou o primeiro lugar do top do Reino Unido - o músico e produtor tornou-se no primeiro português a entrar para número um do top inglês de singles. "Touch Me" ficou à frente de singles dos Steps, Eminem, Madonna, Britney Spears ou Robbie Williams.

O sinlge de Rui da Silva com a cantora britânica chegou também aos primeiros lugares do top da revista Billboard.

O novo álbum de Lady Gaga, "Chromatica" chega na próxima sexta-feira, dia 29 de maio.