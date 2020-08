A cerimónia dos MTV Video Music Awards 2020 (VMAs) aconteceu na madrugada deste domingo (30) para segunda-feira (31) e foi muito diferente do habitual - devido à pandemia da COVID-19, a festa foi adaptada, tendo o canal optado por uma cerimónia virtual e 'fora de portas'.

Apresentada por Keke Palmer, a cerimónia decorreu no topo de um prédio no coração de Nova Iorque. Apesar de não contar com a presença de público, centenas de espectadores juntaram-se remotamente à cerimónia, sendo os seus vídeos projetados nas fachadas dos edifícios da cidade norte-americana.

Na gala, a MTV recordou e homenageou Chadwick Boseman - o ator que interpretou no cinema os ícones negros Jackie Robinson e James Brown antes de ser imortalizado como o super-herói Pantera Negra nos filmes da Marvel, morreu na sexta-feira, vítima de cancro, informou o seu representante.

O triunfo de Lady Gaga

Lady Gaga, que partiu na frente da corrida, foi a grande protagonista da noite ao levar para casa cinco prémios - três dos troféus foram partilhados com Ariana Grande pelo single "Rain On Me".

A cantora norte-americana conquistou, por exemplo, o galardão de Melhor Artista - DaBaby, Justin Bieber, Megan Thee Stallion, Post Malone e The Weeknd também estavam nomeados - e de Canção do Ano com "Rain On Me", em parceria com Ariana Grande - o tema das artistas venceu ainda o prémio de Melhor Colaboração.

A artista levou ainda para casa o TRICON Award, que celebrou as suas conquistas na carreira - este ano, a MTV não entregou o Michael Jackson Video Vanguard Award. Ao receber o prémio de carreira, Lady Gaga recordou o seu percurso. "Nunca pensei que podia ganhar um prémio como este, que me honrasse por tudo o que sou. (…) Espero que as pessoas que estão em casa, que também têm sonhos, saibam que também podem fazer isto. Sei que está a surgir um novo tempo e sei que a cultura pop vai inspirar-vos", frisou.

Os BTS também estiveram em destaque na noite dos VMAs - o grupo venceu quatro galardões, incluíndo de Melhor Canção Pop, Melhor Canção K-Pop, Melhor Grupo e Melhor Coreografia. O grupo coreano também estreou ao vivo o seu novo single, "Dynamite".

Já The Weeknd conquistou o prémio de Melhor Vídeo, com "Blinding Lights" - o tema venceu ainda na categoria de Melhor R&B. Ao receber o galardão, o músico pediu "justiça para Jacob Blake e Breonna Taylor".

Na cerimónia, Doja Cat, conhecida por temas virais como "Say So" e "Like That", foi congratulada com o prémio Artista Push do Ano.

Já Taylor Swift não se destacou entre os artistas mais premiadas, mas entrou para a história ao tornar-se na primeira artista a solo a vencer na categoria de Melhor Realização com o vídeo para o tema "The Man".

De Lady Gaga & Ariana Grande aos BTS: as atuações