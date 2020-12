Em parceria com a Oreo, Lady Gaga vai lançar um modelo de bolachas. A edição especial será inspirada no último álbum da artista norte-americana, "Chromatica".

Nas redes sociais, a cantora revelou a embalagem da nova edição da Oreo. Segundo a CNN, as bolachas serão cor-de-rosa, com um creme verde, e com sabor a baunilha.

Cada bolacha terá ainda símbolos inspirados no disco "Chromatica".

De acordo com a CNN, a edição limitada será colocada à venda em janeiro de 2020. Para já, os fãs podem-se inscrever no "Lady Gaga x Oreo Stan Club" para receberem todas as informações sobre o lançamento.

Os fãs podem ainda criar mensagens especiais. No projeto "Sing It Com Oreo" (ver o site), os seguidores da cantora podem gravar um pequeno texto, que será transformado em canção.