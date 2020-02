Lana Del Rey cancelou vários concertos da digressão europeia, que tinha arranque marcado para esta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, na Holanda. Em comunicado, a cantora pede desculpa pelo cancelamento e explica que perdeu a voz.

"Peço desculpa por desiludir-vos à última da hora, mas esta doença apanhou-me de surpresa e perdi totalmente a voz. O médico recomendou que parasse quatro semanas. Detesto desiludir-vos, mas tenho de me curar", escreveu a artista em comunicado citado pela revista Variety.

Lana Del Rey é cabeça de cartaz da edição de 2020 do NOS Primavera Sound, no Porto. À revista Blitz, fonte da promotora do festival frisou que o concerto no Parque da Cidade se mantém.

A sala de espetáculos O2 Arena, em Londres, também confirmou que a cantora irá cancelou a sua passagem pelo Reino Unido.