A edição do novo álbum é anunciada com a divulgação de dois singles, “Latest Record Project”, que dá nome ao projeto, e “Only a song”.

“Estou sempre a fugir das mesmas canções, dos mesmos álbuns”, disse Morrison, citado pela editora. “Criei mais de 500 canções, talvez mais. Então porque continuam a promover as mesmas dez? Estou a tentar 'sair da caixa'.”

A primeiro volume do novo álbum, “Latest Record Project: Volume 1”, resulta do período de isolamento imposto pela pandemia. Não sendo possível partir em digressão, Morrison manteve-se "constantemente a escrever novas músicas, explorando novas ideias ao piano, guitarra ou saxofone", lê-se no comunicado da BMG.

“Lastest Record Project: Volume 1” será lançado em duplo CD, 'deluxe CD', triplo vinil e em formatos digitais. Está disponível em pré-venda, com as faixas “Latest Record Project” e “Only a Song” disponíveis para download imediato.