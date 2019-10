Para muitos serão sempre, e sobretudo, o grupo de "Big In Japan" e "Forever Young", dois dos maiores êxitos dos anos 1980 que venceram a barreira do tempo e cujo apelo atravessa gerações. Mas na verdade os Alphaville têm mantido edições regulares ao longo das décadas, juntando vários álbuns ao currículo depois de uma estreia particularmente bem acolhida em 1984.

Em 2020, a banda vai regressar a Portugal para dois concertos. Os alemães vão subir ao palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, a 22 de maio de 2020 e no dia 23 atuam no Coliseu do Porto.

Os bilhetes para os dois espetáculos já se encontram à venda.