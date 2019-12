As vozes deste concerto único no Rivoli serão do próprio João Loureiro e de Ana Deus, cabendo a Rui Fernandes a parte instrumental, com uma alguma programação. "Quem terá tido mais trabalho foi o Rui, porque fez os arranjos todos", considerou, aliás, Ana Deus, ouvida também pela Lusa.

Ana Deus contou que recebeu o convite para atuar neste concerto com grande surpresa, revelando que "já não via o João [Loureiro] desde que o Boavista foi campeão nacional de futebol", em 2001.

"Tratou-se de um esforço de memória" voltar a êxitos de uma banda que foi extinta em meados dos anos 90 do século passado, "mas também não foi assim tão difícil", referiu ainda a música e cantora, que também fez parte do projeto Três Tristes Tigres.

Ana Deus adiantou à Lusa que estar envolvida em "outro regresso", precisamente o dos Três Tristes Tigres. "Estamos a acabar de gravar um disco que vai ser lançado no primeiro trimestre do próximo" e que ainda não tem nome, mas já tem um single, "chamado Galanteio".

"Foi com muita surpresa, muita satisfação e orgulho que recebi o convite para tocar na apresentação do livro 'Musonautas, Visões & Avarias: 1960-2010 - 5 Décadas de Inquietação Musical'", salientou Rui Fernandes.

O músico afirmou mesmo que "sempre" teve vontade de voltar a tocar com os outros ex-Ban, e que "foi extremamente rápido" acertar com as sonoridades e os ritmos dos velhos êxitos da banda. "Era só começar os primeiros acordes e depois aquilo saiu tudo. Estava bastante presente, apesar de já terem passado bastantes anos", acrescentou.

"Sentei-me ao piano e as mãos foram sozinhas. Acho que é como voltar a andar de bicicleta", comparou Rui Fernandes, multi-instrumentista e produtor musical.

Os cinco temas selecionados são os álbuns "Surrealizar", "Música Concreta" e "Mundo de Aventuras", "e naturalmente concluem alguns mais conhecidos", avançou ainda João Loureiro, advertindo ainda que "será um momento único, para este evento específico".

"Musonautas, Visões & Avarias: 1960-2010 - 5 Décadas de Inquietação Musical" é descrito pelos autores, Paulo Vinhas e Guilherme Blanc, como sendo um "livro-maratona sobre o património inquieto da música do Porto, composto ao longo de 50 anos".

"Os excessos, as ruturas, as noitadas, as piratarias, os lugares, obviamente os sons e as pessoas que tornaram tudo isto que aconteceu por aqui singular no contexto nacional: está tudo lá, com 14 ensaios originais e um álbum com raridades", explicam.