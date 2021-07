Segundo a autarquia de Gouveia, presidida por Luís Tadeu, a programação cultural vai decorrer de 1 a 15 de agosto.

“Sendo o mês de agosto uma altura particularmente especial para Gouveia, preenchendo-se, tradicionalmente, por momentos de festa, de encontros, de regressos a casa, a programação cultural prevista é também especial”, refere o município em comunicado enviado à agência Lusa.

O grupo Os Azeitonas vão estar em Gouveia, na Serra da Estrela, no distrito da Guarda, no dia 7 de agosto, com o espetáculo “Ambos os 3 mais uns”, a realizar no Anfiteatro da Cerca (22h00).

Segundo a fonte, a banda, “num registo descontraído e intimista, apresentará os seus grandes êxitos”, revelando, ainda, “as histórias e memórias que estão na génese das composições”.

Lena d’Água dará um concerto no dia 9 de agosto, pelas 22h00, no mesmo local.

A cantora que está “prestes a cumprir 45 anos de carreira” apresentará “Desalmadamente”, um disco de originais “que levará ao rubro os seus fãs”, vaticina a organização.

Ainda na música, no dia 8 de agosto, o público de Gouveia é convidado a assistir ao concerto de Dino D’ Santiago, “um nome incontornável da atual música portuguesa”.

A programação de agosto da iniciativa “Gouveia – Um Verão 5 Estrelas” começa no domingo, dia 1, com o Festival da Praça “Fora da Caixa”.

No dia 6, começa a Feira do Livro, que se prolonga até ao dia 9, no horário das 18h00 às 22h00, na Praça do Município e, pelas 22h00, no Anfiteatro da Cerca, haverá uma sessão de cinema ao ar livre com a exibição do filme “Bem Bom”, da realizadora Patrícia Sequeira.

No dia seguinte, no Museu Municipal de Arte Moderna Abel Manta, será entregue o prémio Abel Manta de Pintura 2021 e inaugurada a exposição das obras selecionadas pelo júri (a mostra ficará patente até ao dia 5 de outubro).

A agenda cultural do mês de agosto inclui nos dias 14 e 15, às 21h30, a apresentação do espetáculo de Slackline “Andorinhas”, uma performance “construída em cima de fitas dinâmicas esticadas entre pontos, que promete envolver os espetadores num misto de equilíbrio, originalidade e emoção”, lê-se.

No último dia da programação (15), pelas 17h00, no Teatro Cine de Gouveia será apresentado o espetáculo de teatro educativo “Robertices”.

Segundo a autarquia de Gouveia, ainda que os eventos do programa “Gouveia – Um Verão 5 Estrelas” sejam gratuitos, os interessados devem fazer a reserva de bilhetes no Posto de Turismo local para posteriormente efetuarem o levantamento dos mesmos na bilheteira do Anfiteatro da Cerca.

O Anfiteatro da Cerca tem a lotação de 244 lugares sentados e, de acordo com a fonte, “proporciona-se como um espaço privilegiado ao ar livre para o decurso da maioria dos espetáculos, o que permite cumprir as orientações da Direção-Geral da Saúde (DGS), no que ao controlo da pandemia diz respeito”.