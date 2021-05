Lil Nas X foi um dos convidados especiais da emissão do passado fim de semana de "Saturday Night Live". No programa de televisão norte-americano, o artista interpretou o seu popular tema "Montero (Call Me By Your Name)".

Durante a atuação, enquanto cantava e dançava, as calças do músico rasgaram-se. "Não acredito que as minhas calças se rasgaram em direto na televisão (...) Queria tanto dançar no varão que é isto que acontece", comentou Lil Nas X na sua conta no Twitter.

O vídeo da atuação tornou-se viral nas redes sociais e soma milhares de partilhas.

Veja o vídeo: