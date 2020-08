Limp Bizkit, Hoobastank e Tara Perdida são as mais recentes confirmações para a edição de 2021 do EDP Vilar de Mouros. A organização fez o anúncio esta quinta-feira, dia 27 de agosto, dia em que arrancaria a edição deste ano do festival, que foi adiada devido à pandemia da COVID-19.

Adiado para 2021, a edição do próximo ano vai decorrer nos dias 26, 27 e 28 de agosto. Placebo e Suede atuam no primeiro dia do festival.

Iggy Pop, Bauhaus, Legendary Tigerman e Wolfmother também vão passar pela edição de 2021 do EDP Vilar de Mouros 2021.

EDP VILAR DE MOUROS 2021

26 de agosto

Placebo

Suede

27 de agosto

Limp Bizkit

Hoobastank

Tara Perdida

28 de agosto

Iggy Pop

Bauhaus

Wolfmother

The Legendary Tigerman