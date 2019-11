De acordo com a promotora Live Experiences, num comunicado hoje divulgado, Lionel Richie sobe ao palco do Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, no dia 25 de julho. Esta é a primeira confirmação para a 17.ª edição do EDP CoolJazz.

O regresso do cantor norte-americano a Portugal é também um regresso ao cartaz do CoolJazz, onde Lionel Richie atuou em 2015, quando o festival acontecia em Oeiras.

Lionel Richie, de 70 anos, é a voz de temas como “Hello”, “All night long”, “Say you, say me” e “Endless love”, este último em dueto com Diana Ross.