Jão, uma das novas grandes estrelas da música brasileira, vai estrear-se nos palcos portugueses em agosto. Além do MEO Sudoeste, na Zambujeira do Mar, o cantor vai atuar em Lisboa e no Porto.

No dia 4 de agosto, Jão sobe ao palco do Capitólio, em Lisboa. Já a 6 de agosto, o brasileiro atua no Hard Club, no Porto. No intervalo das duas datas, a 5 de agosto, o artista estreia-se no MEO Sudoeste.

Considerado uma das novas grandes estrelas da música brasileira, o artista vai estrear-se em Portugal para apresentar o seu último álbum, "Pirata", que conta com os singles "Coringa", "Não Te Amo" e "Idiota".

JÃO EM PORTUGAL

4 de Agosto 2022 – Capitólio – Lisboa, Portugal

5 de Agosto 2022 – MEO Sudoeste – Zambujeira do Mar, Portugal

6 de Agosto 2022 – Hard Club – Porto, Portugal