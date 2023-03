As duas fases de apuramentos (qualifier e final nacional) terão lugar nos dias 17 e 18 de março e serão no Suspenso (antigo Santiago Alquimista).

"É ao longo destes dois dias de qualificações que serão selecionados os dois vencedores, um B-Boy e uma B-Girl, que representarão Portugal na grande final mundial que este ano acontece em Paris, a 21 de outubro, cidade que recebe em 2024 os Jogos Olímpicos, onde o breaking marca presença como modalidade pela primeira vez", explica a organixação.

A primeira fase da competição nacional tem lugar no dia 17 de março para apurar o Top 16 B-Boys e o Top de 8 B-Girls. A final nacional realiza-se no dia seguinte, 18 de março, com os vencedores a representarem Portugal posteriormente em Paris.

O B-Boy Holandês Menno, tricampeão do mundo do Red Bull BC ONE, a B-Girl Francesa San Andrea e o B-Boy Brasileiro Ratin serão os membros do júri.