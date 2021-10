A Lisbon Film band (a versão em banda da Lisbon Film Orchestra) apresenta no próximo dia 7 de dezembro, no Casino Estoril – Salão Preto e Prata, o espetáculo "West End Musicals".

"'West End Musicals' realiza uma síntese criativa e singular entre a música e a sétima arte, dos mais variados musicais que passaram por esta mítica zona cultural europeia - o West End. Para além da performance de quatro músicos e três cantores, o concerto conta ainda com uma componente de divulgação formativa, com a participação dos alunos da Academia LFO", explica a promotora em comunicado.

A formação “orquestral” será composta por bateria, piano, contrabaixo e guitarra. Raquel Tillo, Manuel Moreira e Joana Brito Silva vão participar no espetáculo que conta com a direção musical do Maestro Nuno Sá.

"Winner takes it all" ("Mamma Mia"), "Empty chairs at empty tables" ("Os Miseráveis"), "All I ask of you" ("Fantasma da Ópera") ou "Nature Boy" ("Moulin Rouge") são alguns dos temas que fazem parte do alinhamento do espetáculo.

Os bilhetes já se encontram à venda nos locais habituais - saiba mais aqui.