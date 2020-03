Com as preocupações em torno do novo coronavírus a aumentar, a indústria do entretenimento tem sido forçada a cancelar ou adiar vários eventos, nomeadamente concertos e festivais de música. De acordo com a Billboard, a Live Nation, considerada a maior empresa de entretenimento ao vivo do mundo, decidiu adiar todos os concertos em arenas até ao final do mês.

De acordo com a revista, os espetáculos do próximo fim de semana deverão decorrer, mas os seguintes serão adiados ou cancelados. À Billboard, uma fonte da empresa revelou ainda que a Live Nation irá reavaliar a situação no início de abril e tomar decisões em relação aos concertos marcados até junho.

A Live Nation é responsável por centenas de digressões, de alguns dos maiores artistas da indústria da música. Billie Eilish, Jason Aldean, Cher, Kiss, Post Malone e Tool são alguns dos artistas agenciados pela promotora.