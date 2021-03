Em conferência de imprensa, a vereadora da Cultura, Lídia Dias, disse que o objetivo do município é estender a iniciativa a outras localidades do concelho, para promover hábitos de o livro e a leitura e “cimentar” o conceito “Braga, cidade leitora”.

“Num tempo de muitos constrangimentos, esta é uma forma de facilitarmos o acesso aos livros”, referiu a autarca, sublinhando que a iniciativa é amiga não só da carteira dos leitores, já que não implica qualquer dispêndio de dinheiro, mas também do ambiente, poupando deslocações a quem pretender ter acesso a um determinado livro.

A requisição é feita online, na página da Biblioteca Lúcio Craveiro da Silva, cabendo depois às juntas de freguesia a recolha e entrega dos livros.

Cada pessoa pode requisitar até três livros, por um período máximo de três semanas.

Trata-se do projeto “Livros à tua porta”, integrante do Plano Local de Leitura de Braga, que em breve será publicamente apresentado, numa iniciativa conjunta do Município de Braga, da Rede de Bibliotecas de Braga e da Universidade do Minho.

Paralelamente, as juntas de freguesia de S. Victor e Sobreposta trabalham já na implementação de novos espaços de leitura e de empréstimo de livros, no primeiro caso com uma biblioteca de jardim e no segundo com uma biblioteca comunitária na sede da autarquia.

Em tempos de pandemia e confinamento, a Junta de S. Victor implementa ainda o projeto “Livros com rodas”, numa viatura que, com hora e dia marcados, leva literatura às praças da freguesia.

Como disse o presidente da Junta, Ricardo Silva, desde o início da pandemia que a autarquia leva diariamente cabazes alimentares por quem mais precisa, alimentos para o corpo que agora seguem acompanhados de alimentos para a alma, ou seja, livros.

O Plano Local de Leitura de Braga, elaborado em articulação com um leque alargado de parceiros, através de metodologias de trabalho participativo e colaborativo, integra um conjunto de ações que visam a promoção da leitura e a melhoria das competências de literacia dos cidadãos e de toda a comunidade do concelho.