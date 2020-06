A cantora respondeu as críticas com um vídeo partilhado no Tik Tok.

Através de um vídeo publicado no Tok Tok e no Instagram, Lizzo respondeu a todos os que criticam o seu corpo. Os ataques gordofóbicos aconteceram depois de a cantora publicar na rede social TikTok vídeos curtos em que aparece a fazer exercício. Para a resposta, a artista juntou alguns dos vídeos e deixou uma mensagem a todos os seus seguidores. "Antes de atacarem ou julgarem alguém, seja porque bebem batidos de couves ou comem McDonald's ou porque se exercitam ou não se exercitam, que tal olharem para vocês próprios e preocuparem-se com o vosso corpo? A saúde não se vê apenas pela vossa aparência exterior. A saúde também é aquilo que acontece no interior do corpo. Muitos de vocês precisam de fazer uma lavagem interior", começa por frisar, contando que faz exercício há cinco anos. "Faço exercício, de forma consistente, há cinco anos. Pode surpreender-vos o facto de não me exercitar para ter o vosso corpo ideal. Treino para ter o meu corpo ideal. E sabem que corpo é esse? Não vos diz respeito, porque sou bonita, sou forte e faço o meu trabalho", acrescentou no vídeo que se tornou viral, somando milhares de partilhas.