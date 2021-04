Os London Grammar revelam um novo tema esta quarta-feira, dia 14 de abril. "America", que já se encontra disponível nas plataformas digitais - ouça aqui -, fará parte do alinhamento de "Californian Soil", o novo álbum da banda com lançamento marcado para sexta-feira, 16 de abri.

"'America’ é sobre o meu percurso em conseguir deixar o passado para trás e aprender novamente a escrever música após um período difícil com minha saúde. Recorro à ideia do sonho americano para dizer adeus às coisas que não precisava mais", frisa a vocalista Hannah Reid.

Recentemente, os London Grammar lançaram o single "How Does It Feel", que foi coproduzido pelo escritor e produtor Steve Mac.

O novo álbum conta com singles "Baby It’s You” e “Lose Your Head", ambos foram coproduzidos por George FitzGerald. A banda lançou ainda o remix de Cliff Martinez do tema “How Does It Feel”.