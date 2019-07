“Tudo gira à volta da caravana ‘Penélope’, uma ‘roulotte’ clássica, que nos anos 70 levara uma família a passar férias inesquecíveis por este mundo fora, mas agora, 35 anos mais tarde, renasceu como o teatro mais pequeno do mundo”, descreve o município.

Também na sexta-feira, às 22:00, ainda na Praça Sá da Bandeira, haverá jazz, com Nuno Ferreira Trio (Nuno Ferreira, na guitarra, Manuel Brito, contrabaixo, e Luís Candeias, bateria) e, às 23:00, no pátio interior do Museu Diocesano, haverá observação astronómica noturna, na visita-ateliê “Contemplar o Céu”, que assinala os 50 anos da chegada do Homem à Lua e inclui uma subida à torre medieval onde existiu outrora um observatório astronómico.

A manhã de sábado será preenchida com animação desportiva e aulas abertas de ioga no jardim Portas do Sol e animação nas ruas do centro histórico com o Rancho Folclórico Camponeses da Raposa.

Às 19:00, na Praça Sá da Bandeira, o Teatro Só apresenta um espetáculo sobre a solidão na velhice, “Sómente”, teatro de rua “de grandes dimensões, com cenário e personagem em andas.

À noite, no mesmo local, a Orquestra Filarmonia das Beiras apresenta “Música para Cinema”, seguindo-se a exibição do filme " Buena Vista Social Club”, de Wim Wenders, no Páteo das Palmeiras.

Desde a passada quinta-feira, duas lojas devolutas do centro histórico foram transformadas em “galerias com arte”: uma recebe a exposição "Contos para te contar", com trabalhos da artista plástica Fernanda Narciso e de Mário Rodrigues, artista escalabitano recentemente desaparecido, e a outra o projeto “Memórias”, que reúne pinturas de Cremilda Salvador, Noémia Tomás e António Cordeiro.

Individualmente ou em conjunto, estes artistas já participaram em várias exposições tanto em Portugal, como em Espanha.

Além destas exposições, patentes até 11 de agosto, o projeto abre-se a novos artistas, que poderão mostrar as suas obras nos mesmos espaços até ao dia 21 de setembro.