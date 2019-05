“O Sol Voltou”, cuja data de edição não foi revelada, será apresentado ao vivo a 22 de maio, no B.Leza, em Lisboa, a 29 e 30 do mesmo mês, no Passos Manuel, no Porto, e a 14 de junho, no Salão Brazil, em Coimbra, segundo a assessoria do artista, num comunicado hoje divulgado.

O terceiro álbum do músico será, de acordo com o próprio, “talvez, o mais pessoal e confessional”.

“Neste disco decidi romper com algum auto-distanciamento fruto das estéticas enfeitadas e de alguma musculatura pop”, referiu o músico, citado no comunicado hoje divulgado.

“O Sol Voltou” foi composto e produzido “em total solidão”, tendo o músico “decidido também tocar todos os instrumentos”. “Liricamente, ‘O Sol Voltou’ é mais amor e menos paixão, mais família e menos multidão, mais vida mas também mais morte”, referiu.

O álbum de estreia de Luís Severo, “Cara de Anjo”, foi editado em 2015. Dois anos depois, editou “Luís Severo”, no qual fala sobre a cidade em tudo o que ela é e como a sente.