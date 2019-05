As entradas para as Frisas, Camarotes de 1ª Lado e para o Balcão Central custaram 125 euros, enquanto os bilhetes para os Camarotes de 2ª Lado e Balcão Lateral foram vendidos por 90 euros.

Filas no Coliseu de Lisboa na manhã deste sábado créditos: Everything is New

PREÇOS BILHETES:

Cadeiras de Orquestra: 400 €

1ª Plateia (AA A L): 300 €

2ª Plateia: 200 €

Balcão Central: 125 €

Balcão Lateral: 90 €

Camarotes de 1ª Frente: 200 €

Camarotes de 1ª Lado: 125 €

Camarotes de 2ª Frente: 200 €

Camarotes de 2ª Lado: 90 €

Frisas: 125 €

Galeria: 75 €

A digressão Madame X terá início a 12 de setembro deste ano no BAM Howard Gilman Opera House em Nova Iorque. Madonna contará com várias apresentações em cidades norte-americanas, nomeadamente no Chicago Theatre, em Chicago, no The Wiltern, em Los Angeles, no Colosseum at Caesars Palace, em Las Vegas, no Boch Center Wang Theatre, em Boston, no Met Philadelphia e no Fillmore Miami Beach no Jackie Gleason Theatree.

No início de 2020, a digressão de promoção ao disco "Madame X" terá lugar no Coliseu de Lisboa, no Palladium em Londres e no Grand Rex em Paris.

Notícia atualizada às 19h57 com informação sobre a data extra esgotada.