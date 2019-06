O 14º álbum de estúdio de Madonna estreou-se no primeiro lugar no top Billboard 200, ranking dos dos discos mais vendidos nos Estados Unidos.

A Billboard revelou ainda que foram vendidas mais de 95 mil cópias de "Madame X" na semana de lançamento - 90 mil cópias físicas e quatro mil vendas nos serviços de streaming.

Antes da edição do novo álbum, Madonna já tinha conquistado a liderança do top com "MDNA" (2012), "Hard Candy" (2008), "Confessions on a Dance Floor" (2005), "American Life" (2003), "Music" (2000), "Like a Prayer" (1989), "True Blue" (1986) e "Like a Virgin" (1985).