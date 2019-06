"Faz Gostoso" é um dos temas do novo disco de Madonna - "Madame X" chegou esta sexta-feira, dia 14 de junho. Para a versão da canção de Blaya, a 'rainha da pop' juntou-se à brasileira Blaya.

A versão do hit de Blaya é a 11º canção do álbum deluxe "Madame X". Rodrigo Carmo, Nuno Picoto, Emanuel Oliveira, Luiz Vieira, Mateus Seabra, Karla Regina Francelino Rodrigues (Blaya) são creditados como autores da canção, juntamente com Madonna Ciccone.

A versão de "Faz Gostoso" conta ainda com um sample de "Tree & Paper", de Sérgio Bonzanni.

"Come Baby, Come Baby/ Move your body/ Tão louca, sua boca", canta a 'rainha da pop' no arranque da canção, que sofreu algumas modificações face ao original da artista portuguesa. Ao longo do tema, Anitta e Madonna vão cantando os versos em português e inglês.

Ao longo de uma hora, quatro minutos e 32 segundos, Madonna viaja por vários estilos, arrisca novos ritmos e atreve-se a cantar em português - talvez seja essa a maior referência à sua vida em Portugal, além da suave presença de guitarras portuguesas, da versão de "Faz Gostoso" e da colaboração com o grupo de batukadeiras de Cabo Verde.

Entre os novos temas, há cinco duetos, dois deles com Maluma ("Medellín" e "Bitch I'm Loca"). Em "Madame X", Madonna divide ainda protagonismo com Anitta, em "Faz Gostoso", Quavo, em "Future", Swae Lee ("Crave").