Madonna vai deixar Lisboa e já se começou a despedir da cidade que a recebeu em 2017. Na sua conta no Instagram, a artista norte-americana partilhou um pequeno vídeo onde confessa que "está a ser tudo muito emotivo".

Na publicação, Madonna usa um filtro das Stories do Instagram, que simula uma conversa com um cão, o Coco. "Ligaste para pedir desculpa? Vou deixar a minha casa em Lisboa. Está a ser tudo muito emotivo e estava a contar contigo para seres o meu cão de apoio emocional, ajudar a fazer as malas e a dizer adeus", diz a cantora.

Veja o vídeo:

Segundo a TVI, a artista, considerada a 'rainha da pop', tem passado os últimos dias em Lisboa para se despedir da cidade que a recebeu nos últimos três anos. Madonna irá ainda entregar as chaves da casa que alugou na Rua de Santa Catarina.

De acordo com várias fontes, a artista jantou na passada segunda-feira, dia 5 de outubro, em Carcavelos. Nas redes sociais foram partilhadas várias fotografias onde é possível ver Madonna de canadianas, acompanhada pelo seu companheiro, o bailarino Ahlamalik Williams.

A norte-americana já não vivia em Lisboa desde março, altura em que rumou aos Estados Unidos para preparar a digressão de promoção ao álbum "Madame X", criado e inspirado em Lisboa.