Mais de meio milhar de tocadores de concertina e cantadores ao desafio são esperados na Barrenta, aldeia do concelho de Porto de Mós, na 21.ª edição do Encontro Nacional de Tocadores de Concertina, no dia 24 de setembro.

No regresso ao modelo pré-pandemia, a organização anunciou hoje que são esperados mais de 500 músicos, depois de em 2019 acima de 550 tocadores de todo o país terem afluído à aldeia da União de Freguesias de Alvados e Alcaria (no município de Porto de Mós, distrito de Leiria), em pleno Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros. A Barrenta, onde habitam 38 pessoas, transforma-se anualmente com a festa das concertinas, recebendo muitos milhares de visitantes, que ali se deslocam numa celebração da música tradicional portuguesa. O encontro "pretende dar continuidade aos encontros anteriores e continuar a fazer desta iniciativa, um dos maiores encontros de tocadores de concertina do país", anunciou o Centro Cultural da Barrenta, responsável pela organização. Em 2020 e 2021, impedidos de realizar o encontro devido à pandemia, os tocadores da Barrenta assinalaram a data do evento com transmissões 'online' e com atuações itinerantes num camião-palco. De acordo com a organização, a par das centenas de tocadores, são esperados muitos cantadores para sessões ao desafio, "cada vez mais uma das maiores apostas deste encontro". "A expectativa é este ano aumentar o leque de grandes nomes a nível nacional", tanto nas concertinas como nos cantares ao desafio, acrescenta-se na nota hoje divulgada.