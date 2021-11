Maluma ultrapassou esta semana os 60 milhões de seguidores no Instagram. Para celebrar a conquista com os seus seguidores, o cantor colombiano partilhou uma fotografia em que aparece despido.

"Já estamos com 60 milhões no Instagram, aos 100 milhões tiro o chapéu", escreveu o artista de Medellín na legenda da fotografia. Em menos de 15 horas, a publicação somou maios de dois milhões de 'gostos'.

Veja a publicação:

Maluma, umas das maiores estrelas pop latina da atualidade, regressa a Portugal no próximo ano. O artista vai atuar na Altice Arena, em Lisboa, a 2 de abril de 2022.

O concerto na capital portuguesa está inserido na digressão mundial de promoção a "Papi Juancho", o último álbum do colombiano.

O disco lançado em 2020, durante a pandemia, começou a ser apresentado ao vivo recentemente. "Hawái", "ADMV" e "Parce" são alguns dos singles do álbum e farão parte do alinhamento do concerto em Lisboa, que que terá um palco 360º e 20 bailarinos a fazer companhia à estrela de Medellin.

"Para além dos principais temas de 'Papo Juancho', não irão faltar certamente também, os principais sucessos da carreira do artista. Êxitos planetários como 'Felices los 4', 'Chantaje' ou 'Vente pa' Ca' não deverão faltar para meter toda a Altice Arena a cantar e dançar", adianta a promotora em comunicado.

Os bilhetes para o espectáculo são colocados à venda no dia 11 de novembro, em exclusivo nas lojas FNAC e Fnac.pt e a partir de 12 de novembro, em blueticket.pt e locais habituais. Os preços variam os 48 euros (para o balcão 2) e os 275 euros (para o bilhete VIP).