Maluna esteve à conversa com Jimmy Fallon no programa "The Tonight Show". Na entrevista, o cantor falou sobre a nova digressão mundial e revelou alguns detalhes sobre a sua estreia no grande ecrã em "Marry Me - Fica Comigo", com Jennifer Lopez.

Ao apresentador norte-americano, o artista recordou também que se esqueceu da letra de uma canção quando com atuou com a artista no Madison Square Garden, em Nova Iorque.

"Ela chegou como uma rainha e só queria dar-lhe um abraço. Tínhamos um teleponto porque não sabia a letra da canção. Comecei a cantar e esqueci-me da letra. Olhei para o teleponto e o teleponto desligou-se", recordou Maluma. "Ela segurou-me e protegeu-me", acrescentou.