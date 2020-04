No álbum, lançado pela editora Lux Records no final do mês de abril, além de temas originais, a banda interpreta canções do compositor italiano Nino Rota e dos Heróis do Mar, contando também com a participação de JP Simões e Samuel Úria, responsáveis pelas letras de duas canções de "II".

"Este é um disco que me parece mais leve, num formato mais pop, mais leve, mais acessível e mais contemporâneo na linguagem musical", disse à agência Lusa o músico Pedro Renato, responsável pela composição das músicas da banda.

Segundo Pedro Renato, o primeiro disco dos Mancines "ainda vinha na cauda" do seu trabalho com os Belle Chase Hotel (foi lançado em 2015, mas começou a ser gravado em 2010), tendo muitas das músicas do primeiro disco sido criadas há muitos anos, "para serem incluídas no repertório dos Belle Chase Hotel".

Se esse álbum anterior "talvez estivesse mais datado", o novo álbum da banda "está mais solto dessas amarras, mais contemporâneo", notou à Lusa.

Prosseguindo nas comparações com o disco de estreia, Pedro Renato considera que o primeiro álbum é também "mais negro" e a presença do rock está mais vincada.

Apesar de um interregno de cerca de cinco anos entre os dois álbuns, o novo trabalho já estava gravado há ano e meio, tendo o seu lançamento sido adiado face à participação dos diferentes membros da banda noutros projetos.

As músicas originais são escritas por Pedro Renato, estando as letras a cargo de Toni Fortuna (d3o, Tédio Boys, M'as Foice) e Raquel Ralha (Wraygunn, Belle Chase Hotel), com exceção de dois temas.

Num deles, "Spirit of the Blues", Pedro Renato resgatou uma das primeiras músicas que tinha composto para os Belle Chase Hotel e que nunca chegou a ser gravada, contando com letra de JP Simões, do antigo grupo de Coimbra.

Já em "Poço", a letra foi escrita por Samuel Úria.

O álbum está disponível nas plataformas digitais, e a cópia física pode ser encomendada através da editora Lux Records.

O "núcleo duro" da banda é composto por Raquel Ralha (Wraygunn, Belle Chase Hotel), Toni Fortuna (d3o, Tédio Boys, M'as Foice), Pedro Renato (Belle Chase Hotel) e Gonçalo Rui, juntando-se a estes Luís Formiga, na bateria, e João Cação, no baixo.