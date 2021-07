Itália, com a canção “Zitti e buoni”, interpretada pelos Måneskin, venceu a 65.ª edição do Festival Eurovisão da Canção. Depois da vitória, os temas da banda italiana conquistaram os tops mundiais dos serviços de streaming de música.

Esta semana, o grupo alcançou o primeiro lugar no Top 50 Global do Spotify com uma versão do tema "Beggin'", tema de 1967 popularizado pela banda Four Seasons. A canção faz parte do primeiro álbum da banda.

Com "Beggin'", os Måneskin destronaram a liderança de Olivia Rodrigo. O tema também se tornou viral nas redes sociais, sendo um dos mais usados em vídeos do TikTok e em Reels do Instagram.

O grupo formado pelo vocalista Damiano David, pela baixista Victoria De Angelis, o guitarrista Thomas Raggi e o baterista Ethan Torchio, tornou-se popular em 2017 ao participar no programa de talentos "X Factor". Depois da passagem pela televisão, a banda editou o disco "Chosen", em 2017.

Em 2018, os Måneskin editaram "Il ballo della vita" e este ano revelaram o disco "Teatro d'ira - Vol. I".

No Spotify, além de "Zitti e buoni", "I Wanna Be Your Slave", "Caroline", "Torna a Casa" e "Morirò da Re" são algumas das canções mais ouvidas dos Måneskin, que somam já mais de nove milhões de ouvintes mensais no serviço de streaming.