Os Mão Morta vão dar um filme-concerto para a obra “Rapsódia Satânica”, de 1915, no Theatro Gil Vicente, em Barcelos, na sexta-feira, no âmbito do ciclo Triciclo.

No concerto, os Mão Morta atuam em formato "redux", com Adolfo Luxúria Canibal, Miguel Pedro e António Rafael, dando música "a um filme mudo realizado em 1915 pelo italiano Nino Oxilia que conta a história de uma versão feminina de Fausto, interpretada pela atriz Lydia Borelli, que é seduzida por Mefisto para enganar a morte, mantendo-se eternamente jovem", segundo comunicado da organização do Triciclo. O filme-concerto resulta de uma encomenda do Film Fest de Setúbal, que começou na semana passada.