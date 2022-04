Mão Morta, Linda Martini, B Fachada, Conjunto Corona, Throes + The Shine, First Breath After Coma, Hause Plants, Quadra, Nerve, Feral, Gobabygo, Slice, The Dirty Coal Train, João Moura, Matko Destrokanov e A Boy Named Sue integram o cartaz do IbériumCafés Walk & Dance'22 de volta à Páscoa.

"Esperam-se 3 dias de música portuguesa, entre nomes emergentes e consagrados, mas também locais, distribuídos por salas chegadas e desapegadas de Freamunde, e também pelas ruelas e praças daquela cidade", assinala a organização do evento em comunicado.