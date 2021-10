O álbum “In This Place”, saído este ano, e que sucedeu a “Live at the Rose Hill” (2019), é o mote dos espetáculos. A digressão arranca esta quinta-feira, às 22h00, no Lounge, em Lisboa, num concerto de entrada livre.

Mara Simpson atua ainda na sexta-feira, às 18h30, na FNAC do Chiado, também na capital, e às 21h30 na FNAC de Cascais. No sábado, às 21h30, sobe ao palco da Casa da Cultura, em Setúbal.

Numa entrevista à imprensa inglesa, sobre a sua música Mara Simpson disse: “Faço música enraizada na narração de histórias, usando muitos contra-ritmos, gravações de campo e harmonias”.