Marc Seguí, uma das novas estrelas da música espanhola, revelou um novo single na passada sexta-feira, dia 20 de agosto. O tema "Me enamoré de una fa" sucede a "Tiroteo", canção gravada em parceria com Pol Granch, músico e ator que faz parte do elenco da série "Elite", da Netflix.

Na canção, o artista canta que se apaixonou por uma fã em Madrid. A canção foi composta pelo músico em parceria com Xavibo.

O single "Me enamoré de una fa" encontra-se disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com um videoclipe produzido pela Phoskifilms - veja aqui.