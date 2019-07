Milhares de portugueses já tiraram uma selfie com Marcelo Rebelo de Sousa e, esta segunda-feira, dia 1 de julho, Rod Stewart também não perdeu a oportunidade. O cantor atuou na Altice Arena, em Lisboa, e o Presidente da República marcou presença no concerto.

Nas redes sociais, a promotora Everything Is New partilhou uma fotografia de Marcelo Rebelo de Sousa com Rod Stewart.

Veja a foto: