Marcella Maia (A Maia), artista trans que participou do filme "Mulher Maravilha" e que inspirou o vídeo do tema "Dona de Mim", da cantora Iza, vai estar esta quinta-feira, dia 5 de novembro, em direto no Instagram do SAPO. A entrevista poderá ser acompanhada a partir das 17h00 e será disponibilizada pouco depois aqui no SAPO Mag.

Na conversa, a artista brasileira vai falar sobre o seu percurso e apresentar o seu mais recente single "Se Assuma". O novo tema de Marcella Maia foi produzido no Brasil e em Portugal e o videoclipe contou com a realização de Dauto Galli.

Segundo A Maia, a letra foi escrita depois de refletir sobre histórias mal resolvidas com homens que não a assumiam e não a amavam de verdade. "'Se Assuma' surgiu da minha insatisfação de viver relacionamentos extremamente tóxicos. O meu último foi assim e quando vi que estava presa num círculo vicioso onde as brigas e agressões se perdoavam na cama, regadas com falas e promessas nunca cumpridas. Por que é tão difícil dar um basta? Dizer chega?", questiona a artista.

Natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, Marcella Maia é formada em representação e cinema pelo Studio Fátima Toledo e já passou pela City Acting Drama School, na Inglaterra, ou pela NYFA, em Nova Iorque. A atriz participou no filme "Mulher Maravilha" e em videoclipes de vários artistas, como Fergie e Iza.