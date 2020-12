No próximo domingo, dia 20 de dezembro, a partir das 15h00, poderá ver no canal de Youtube da editora Espacial o concerto que Marco Paulo deu em 2019 no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

"Os sucessos de sempre que marcam gerações e os novos temas são os elementos centrais na interpretação única de Marco Paulo, que fizeram do dia 12 de outubro de 2019 uma data especial e um concerto memorável", sublinha a editora em comunicado.

No concerto, o músico esteve acompanhado por uma orquestra. "Uma orquestra de exímios músicos e a inconfundível voz de Marco Paulo com um magnetismo e carisma muito próprios, transformaram este concerto num espetáculo de emoções e recordações em plena comunhão com o público", remata a Espacial.