O primeiro concerto do festival decorre no dia 29 pelo duo Dois, pois, formação constituída por Sónia Sobral e Gonçalo Garcia, que vão estabelecer um diálogo entre o acordeão e a bateria, com a música eletrónica a mediar, foi divulgado em nota de imprensa.

No dia seguinte, é a vez da italiana Maria Mazzotta, acompanhada do acordeonista Vicenzo Abbraciante, apresentar sonoridades típicas do sul de Itália e outras de influência balcânica.

O festival prossegue a 4 de novembro com o concerto do Joana Guerra Trio, acompanhado pelo acordeonista João Frade.

Um dia depois, o grupo francês Delinquante - Allez Souris protagoniza o quarto espetáculo, que junta a dupla de acordeonistas Claire Bernardot e Céline Ribault a Anatole Zephir (teclas) e Sébastien Wacheux (bateria e percussões).

A 6 de novembro, sobe ao palco o grupo Quintetango, formado por músicos e professores da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra e criado em aproximação ao Quinteto Tango Nuevo de Astor Piazzolla.

A 7 de novembro juntam-se o Coro do Conservatório de Música da Associação de Educação Física e Desportiva de Torres Vedras e os acordeonistas Catarina Querido e Miguel Martins para um concerto dedicado à música coral e para acordeão, apresentando repertório erudito e popular.

Os concertos realizam-se no Teatro-cine de Torres Vedras, pelas 21h30.

A acordeonista Celina da Piedade e Almofariz juntam-se ao festival no dia 31 de outubro, no tradicional baile do acordeão, prometendo levar a Torres Vedras as sonoridades da música alentejana e do cancioneiro popular.

O festival contempla ainda as diárias “merendas do acordeão”, com acordeonistas a tocarem em vários espaços do concelho, desde cafés, restaurantes e coletividades.

O 18.º Festival Internacional de Acordeão de Torres Vedras - Acordeões do Mundo integra o programa das Festas da Cidade de Torres Vedras e é uma organização da Câmara Municipal de Torres Vedras.